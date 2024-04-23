🎡Викторина про отчеты за I квартал: проверьте, насколько вы крутой бухгалтер

Игра для бухгалтеров появилась в телеграм-боте «Клерка». Чтобы получить приз, нужно правильно ответить на несколько вопросов по отчетности за первый квартал 2024 года. Это отличная возможность показать свою эрудицию, проверить знания и забрать заслуженный подарок!

Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте ваши ключевые знания по отчетности за 1 квартал 2024 года и получите приятный подарок — скидку на курсы профессиональной переподготовки.

Среди всех участников 25 апреля «Клерк» проведет розыгрыш суперприза! Вы можете получить подписку Клерк.Премиумна 6 или 12 месяцев!

В викторине вы столкнетесь с самыми разными рабочими ситуациями, в которых благополучие компании зависит от бухгалтера. Докажите себе, что именно вы — профессионал и гений бухгалтерского учета.

Вам предстоит проверить, верно ли бухгалтер заполнил строчки в отчетах, не ошибся ли кадровик в сроках подачи сведений по форме ЕФС-1, правильно ли были поданы уведомления. Пройти викторину.