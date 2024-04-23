Данные об иностранных поставщиках платежных услуг станут закрытыми

До 31 декабря 2024 года Центробанк приостановит публикацию на своем сайте сведений об иностранных поставщиках платежных услуг.
Решение применяется со дня опубликования информации о нем на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сказано на сайте ЦБ.
Раньше информация о таких иностранных компаниях размещалась в соответствии с указанием Банка России от 06.04.2020 № 5429-У.
Банк России продолжит вести реестр иностранных поставщиков платежных услуг, но он будет закрытым.
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