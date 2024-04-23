Данные об иностранных поставщиках платежных услуг станут закрытыми

Новые штрафы для бизнеса, банки против маркетплейсов и директор с лапками. Что обсуждали сегодня бухгалтеры. 😺«Ночной бухгалтер» № 1667

Бизнес больше не может звонить и отправлять рассылки по смс и e-mail без предварительного согласия абонента. Банкам не нравится, что маркетплейсы проводят платежи через собственную структуру. Компания ищет сотрудника с лапками, который будет создавать уют, контролировать запасы вкусняшек и обниматься. А также другие новости дня для бухгалтера.