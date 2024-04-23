🔥 Безлимитных консультаций больше не будет! Успейте купить подписку «Клерк.Премиум» с безлимитными консультациями

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Бухгалтеры

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Банки

RBI: Европейский центральный банк потребует быстрее свернуть бизнес в РФ

Raiffeisen Bank International ждет требования от ЕЦБ ускорить процесс сокращения бизнеса в России.

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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Импорт

Вводится режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Импорт параллельного характера позволяет ввозить в РФ иностранные товары без получения на это согласия от производителя. Такой импорт считается параллельным, так как он осуществляется независимо от официальных каналов через дистрибьюторов.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Мошенничество

Доверительные отношения между ИП и его бухгалтером обошлись предпринимателю в 20,6 млн рублей ущерба

Бухгалтер из Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.

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Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: «Яндекс» будет продавать товары для взрослых, Китай урезал поставки, а россияне стали чаще пить растворимый кофе и есть лапшу быстрого приготовления

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Бухгалтеры

Авито ищет бухгалтеров и специалистов по финансам

Разбирайте горячие вакансии от крупной компании. Авито нужен специалист казначейства, бухгалтер и старший бухгалтер!

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Маркетплейсы

Госдума защитит трудовые права работников маркетплейсов

Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бухгалтеры

🔥 Безлимитных консультаций больше не будет! Успейте купить подписку «Клерк.Премиум» с безлимитными консультациями

Воспользуйтесь шансом купить подписку с безлимитными консультациями экспертов «Клерка» до 22 апреля, чтобы задавать вопросы без ограничений.

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Информационные технологии

В начале 2025 года РЖД запустят новое мобильное суперприложение

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.

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Клерк
Зарплата

☝️Готовы к сдачи отчетности за I квартал? Напоминаем, как правильно заполнить форму 6-НДФЛ

До 25 апреля нужно сдать 6-НДФЛ за I квартал 2024 года. Бланк расчета и правила его заполнения изменились, рассказываем, как заполнить отчет, чтобы сдать все с первого раза — без проблем и штрафов.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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EasyDocs
Трудовые отношения

Как организовать работу с локально-нормативными актами

Локально-нормативные акты (ЛНА) — это законодательство на уровне компании. ЛНА устанавливают права и обязанности работодателя и работника по отношению друг к другу и позволяют сторонам защитить свои права в случае трудовых споров. Но сначала всех работников необходимо надлежащим образом с ЛНА ознакомить.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Налог на имущество

📧 ФНС разослала компаниям сообщения по имущественным налогам за 2023 год. Эксперт: возможна некорректная выгрузка данных из федресурсов

Рассылка организациям сообщений об исчисленных суммах налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2023 год завершена.

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Кадры

Персона дня. Чилл-директор с лапками

В Калининград требуется умилительный питомец на должность чилл-директора.

Персона дня. Чилл-директор с лапками
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Банки

Центробанк может разрешить банкам проводить идентификацию клиентов по видео

Через камеры в банкоматах будут отслеживать, что именно владелец снимает средства с карты. Такая видеоидентификация снизит число мошеннических операций.

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Ольга Ульянова
Личные финансы

О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?

Приветствую вас дорогие читатели. На связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня решила обсудить с вами такую скользкую тему как цифровизация и контроль со стороны государства. В частности, контроль ваших расходов.

О каких ваших расходах точно знает ФНС. И в чем здесь подвох?
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Маркетинг

Россияне потратили на косметологические услуги рекордные 269 млрд рублей

За 2023 год оборот рынка косметологии вырос на 8,6%. Чаще всего клиенты приходят в клиники и салоны красоты за аппаратной косметологией.

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Бухгалтерский учет

Учет убытков в 2024 году

К сожалению, не всегда компаниям удается получить желаемую прибыль. Что делать, если расходы превысили полученные организацией доходы? Как списать полученные убытки и предотвратить возможные претензии проверяющих, рассмотрим в этой статье.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ведение документооборота

Как срочно передать важный документ в другой город и 3 исключения

Быстро отправить юридически важный документ в другой город можно через нотариальную телепортацию.

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Отчетность по МСФО

✅ Вышел новый стандарт МСФО по финотчетам. Эксперт: он поможет принимать стратегически значимые решения

Новый стандарт МСФО (IFRS) 18 заменил собой принятый в 1997 году IAS 1 «Представление финансовой отчетности».

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Реклама

Компании вложили в рекламу через Telegram 3,7 млрд рублей

Чаще всего для рекламных интеграций бизнес выбирает авторские каналы.

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Интересные материалы

Мошенничество

🍇 Экс-руководителей и главбуха винодельческого завода осудили за мифические виноградники

В Краснодаре бывшие руководители винодельческого предприятия, в том числе главный бухгалтер, признаны виновными в мошенничестве при получении субсидий и неправомерном обороте средств платежей.

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