В начале 2025 года РЖД запустят новое мобильное суперприложение

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.

В нем можно будет купить билеты на поезд, мероприятия, приобрести туры, а также оплатить проживание в отеле.

Рассчитываем запустить [суперприложение] в начале следующего года, — сказал Чаркин.

Он отметил, что в суперприложении будет возможность не только приобрести билеты на поезда, но и туры, билеты на мероприятия, оплатить проживание и так далее.

Он добавил, что в новом суперприложении будет несколько сервисов, интересных для клиента. Например, персонифицированный поиск.

«За этим, конечно, будет стоять огромная работа, которую мы ведем с точки зрения в том числе появления технологий искусственного интеллекта. Для того, чтобы максимально персонифицировать наши сервисы», — добавил Чаркин.