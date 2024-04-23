В начале 2025 года РЖД запустят новое мобильное суперприложение

В нем можно будет купить билеты на поезд, мероприятия, приобрести туры, а также оплатить проживание в отеле.
Рассчитываем запустить [суперприложение] в начале следующего года, — сказал Чаркин.
Он отметил, что в суперприложении будет возможность не только приобрести билеты на поезда, но и туры, билеты на мероприятия, оплатить проживание и так далее.
Он добавил, что в новом суперприложении будет несколько сервисов, интересных для клиента. Например, персонифицированный поиск.
«За этим, конечно, будет стоять огромная работа, которую мы ведем с точки зрения в том числе появления технологий искусственного интеллекта. Для того, чтобы максимально персонифицировать наши сервисы», — добавил Чаркин.
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