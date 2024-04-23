Авито ищет бухгалтеров и специалистов по финансам

Прямо сейчас компания Авито в поиске следующих специалистов:
Бухгалтер на участок «Выручка». Вам предстоит вести бухгалтерский и налоговый учет, активно поддерживать новые бизнес-инициативы, внедрять, автоматизировать и оптимизировать процессы.
Вы сможете реализовать свои идеи в компании с сильным GR-брендом на рынке IT и многомиллионной аудиторией.
Старший бухгалтер. Вы будете проводить экспертную оценку и сопровождать реализацию новых продуктовых инициатив бизнеса, а также обеспечивать информационную и консультационную поддержку.
А еще вас ждет:
достойная зарплата, размер которой обсуждается на собеседовании, а также прозрачная система бонусов и премий;
сильная и талантливая команда, готовая поддержать ваши инициативы;
личный бюджет на обучение, который можно тратить на книги, курсы и конференции;
мощное железо, дополнительные мониторы и все, что нужно для продуктивной работы;
забота о здоровье: ДМС со стоматологией с первого дня, в офисе ведут прием терапевт и массажист;
удаленка и комфортный офис в 2-х минутах от метро «Белорусская» в Москве.
Скорее откликайтесь!
Начать дискуссию