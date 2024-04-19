Налог по ПСН в 2024 году можно уменьшить на взносы 1% за 2024 год

Порядок уменьшения налога на взносы ИП 1%, который ФНС разъяснила своими письмами, действует не только для УСН, но и для ПСН.

В 2024 году налог по ПСН можно уменьшить в том числе на сумму взносов в размере 1% с доходов, превышающих 300 000 рублей, за 2024 год. Срок уплаты этих взносов – 01.07.2025.

Но для уменьшения налога фактическая уплата взносов на дату такого уменьшения не требуется.

Об этом сообщает ФНС в своем сервисе ответов на частые вопросы.

При этом ИП могут учесть эти взносы либо в полном объеме при уменьшении налога по ПСН в 2024 или 2025 году, либо частично в 2024, частично в 2025 году.

Например, ИП вправе уменьшить в 2024 году налог по ПСН на половину от 1-процентных взносов, а вторую половину учесть при уменьшении налога в 2025 году.

Но сумма страховых взносов, учтенная при уменьшении налога в 2024 году, не может быть повторно учтена при уменьшении налога в 2025 году.

Напомним, такой порядок уменьшения взносов прописан в письме ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@. Это правило мы разбирали тут.