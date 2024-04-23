👀 «Клерк» на YouTube смотрят уже больше 5000 человек!

На нашем ютуб-канале вы найдете крутые налоговые и бухгалтерские новости. Подкасты про финансы и инвестиции, а также вебинары для бухгалтеров и кадровиков.

У «Клерка» уже 5,08 тыс. подписчиков на видеохостинге YouTube. В своих видео мы делимся самой важной информацией из мира бухгалтерии, налогов и финансов. Каждый выпуск посвящен темам, в которых нужно разбираться каждому бухгалтеру.

Самые популярные видео на канале «Клерка» посвящены банкротству через МФЦ, проверкам ФНС, а также изменениям в ЕФС-1 и НДФЛ.

А еще у нас есть креативный БухТуб с харизматичным ведущим Артемием Васенко, который подает главные новости в юмористическом ключе.

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