ФНС обновила документы для составления мотивированного мнения

Теперь компании могут отозвать запрос о предоставлении мотивированного мнения, а из документов убрали информацию о штрафах.

С 19 апреля 2024 года вступил в силу приказ ФНС от 22.01.2024 №ЕД-7-23/53@ с новыми формами и форматами документов при составлении мотивированного мнения налогового органа в электронной форме.

Организация, которая направила запрос о предоставлении мотивированного мнения, теперь имеет право его отозвать. Для этого нужно подать заявление.

Из-за этих изменений утвердили новые документы — «Уведомление о приостановлении течения срока направления мотивированного мнения налогового органа по запросу организации» и «Решение о продлении срока направления мотивированного мнения налогового органа по запросу организации».

Мотивированное мнение направляется не в бумажной, а в электронной форме по ТКС либо через информационные системы налоговой.

Вместе с уведомлением о согласии с мотивированным мнением нужно подавать «Уведомление о начале совершения (об отказе от совершения) планируемых сделок (операций) или совокупности взаимосвязанных сделок (операций)».

Из документов убрали графу «Штрафы», т.к. в НК не предусмотрена ответственность за нарушение налогового законодательства, на которое указано в мотивированном мнении.

Для участников СЗПК добавили возможность вносить изменения в сведения об установленных фактах искажения размеров фактических затрат.

Старый приказ ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@ утратил силу.