❗️ Оформите подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 50%! В понедельник цена вырастет

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«Клерк.Премиум» — это обновляемая база знаний для бухгалтера.

В подписку входят онлайн-курсы по всем темам бухучета, новые вебинары, эфиры с экспертами и 600+ записей вебинаров, статьи-разборы новых законов и мини-курсы, доступные только подписчикам.

Кроме этого, вы получите доступ к справочно-правовой системе «Клерка» — с нормативными актами, законами, бланками и шаблонами документов.