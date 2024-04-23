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Бухгалтеры

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Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес выпустил облигации на 2,5 млрд рублей

До конца года МСП Банк готов поддержать выпуск биржевых облигаций компаний на сумму до 8 млрд рублей.

13

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банкротство

Новое постановление КС: как теперь платить налоги при банкротстве компании

Чтобы не получать требования о взыскании убытков от налоговиков или других кредиторов, арбитражный управляющий должен согласовать интересы сторон в суде, который определит порядок выплат при банкротстве организации.

22
Бухгалтеры

❗️ Оформите подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 50%! В понедельник цена вырастет

До 22 апреля вы можете купить подписку «Клерк.Премиум» на 12 месяцев со скидкой 50% за 9900 рублей. Успейте получить доступ к образовательным материалам «Клерка» по старой цене.

41

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Больничные

Как бывшим контрактникам считать стаж для оплаты больничного

Военная служба по контракту входит в стаж для больничного.

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Павел Патрикеев
Самозанятые

Самозанятый написал жалобу на руководителя в трудовую? А так можно было?

Привет, это налоговый юрист для бизнеса и СЕО «Патрикеев и партнеры» Павел Патрикеев. И я никогда не думал, что тема переквалификации будет окутана такими интригами.

Самозанятый написал жалобу на руководителя в трудовую? А так можно было?
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39
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: сотрудники не хотят терпеть токсичных начальников, глава Willdberries стала обедневшим миллиардером, в Москве будет шторм, а Питер завалит снегом

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Решила зайти в рефералку «Клерка». Как думаете, получится?

Коллеги, решила поделиться с вами. Сегодня решила стать участником Клерк.Партнер. Буду рекомендовать наши курсы и вебинары и получать пассивный доход. Говорят, что через рефералку может зарабатывать любой, а не только менеджеры. Посмотрим, что у меня получится😉

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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Клерк
Охрана труда

Порядок обучения сотрудников по охране труда в организации

Разобрались с тем, какие программы обучения существуют, кто имеет право проводить инструктаж и по каким правилам это нужно делать, чтобы не получить штраф от проверяющих органов.

Иллюстрация: dcstudio/freepik
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Бухгалтеры

Эксперты «Клерка» ответили с начала года на 3000+ вопросов бухгалтеров. Торопитесь — безлимитные консультации можно получать только до 21 апреля!

Всегда приятно получить совет профессионала, а получить консультацию эксперта в трудное время сдачи отчетов — еще и полезно! Пока вы можете получать ответы на вопросы без ограничений, но скоро такой возможности не будет. Поспешите подключить подписку, пока есть время.

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Пользователи интернета

Сайты с картинками могут воровать telegram-аккаунты

В поисковиках пользователи рискуют наткнуться на изображения, которые ведут на фишинговые ресурсы и просят пройти авторизацию в мессенджере Telegram.

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Бесплатно с КоАП РФ

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП  субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
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Обзоры для бухгалтера

💥 Налоговики на всякий случай сравнивают показатели 6-НДФЛ, которые не должны сходиться. В 1 уведомление можно включать много всего. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости этой недели, которые вы могли пропустить.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Таможенная служба рекомендовала развивать внешнеторговые расчеты в рублях

Об этом сообщил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля (УТОВЭК) ФТС Сергей Шкляев на сессии Российско-турецкого бизнес-форума в Москве.

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Новости ФНС

ФНС обновила документы для составления мотивированного мнения

Теперь компании могут отозвать запрос о предоставлении мотивированного мнения, а из документов убрали информацию о штрафах.

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Налоговые споры

Может ли ФНС начислить налог на всю сумму дохода без учета расходов

Суть дела: организация выполняла подрядные работы в пользу контрагента и не учитывала в составе своих доходов вознаграждение по договору подряда. Налоговики посчитали это необоснованным занижением налогооблагаемой прибыли на величину доходов, которые были получены от заказчика подрядных работ.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Ипотека

Что будет, если один супруг купил квартиру, а второй платил за нее ипотеку: новое решение суда

Реалии нашего времени таковы, что не каждый брак способен продержаться дольше, чем будет погашен взятый супругами ипотечный кредит. В связи с этим часто возникают вопросы по поводу раздела кредита и купленной на него квартиры.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Самозанятые

Чтобы заработать пенсию, самозанятые должны платить добровольные взносы в СФР

В стаж для пенсии идет период работы, если за этот период начисляют и уплачивают взносы. За работников взносы платит работодатель, ИП сами платят свои взносы. А самозанятые не платят.

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Отчетность

Три изменения в сдаче отчетности, которые вступят в силу в апреле–мае 2024 года

В этот период вступили в силу новые контрольные соотношения, обновлено уведомление о невозможности подачи документов по запросу ИФНС и изменен порядок подачи банковской гарантии при ускоренном возмещении НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

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21 апреля — День главного бухгалтера. Мы поздравляем коллег и делаем скидку на онлайн-курсы, которые помогут вам продолжать профессиональное развитие! До 22 апреля включительно онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ФСБУ, зарплате и финмоделированию за 3690 рублей!

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Интересные материалы

Налоговые проверки

Что делать, если компания попала в реестр выгодоприобретателей

Контрольно-аналитическую работу ФНС с компанией, которая попала в ФРПВ, можно остановить в 3-х случаях. Главное — доказать, что фирма не сотрудничает с техническими компаниям и позволить налоговикам искать другого выгодоприобретателя.

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