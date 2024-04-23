Эксперты «Клерка» ответили с начала года на 3000+ вопросов бухгалтеров. Торопитесь — безлимитные консультации можно получать только до 21 апреля!

Всегда приятно получить совет профессионала, а получить консультацию эксперта в трудное время сдачи отчетов — еще и полезно! Пока вы можете получать ответы на вопросы без ограничений, но скоро такой возможности не будет. Поспешите подключить подписку, пока есть время.

С начала 2024 года эксперты «Клерка» дали больше 3 тысяч ответов в сервисе Клерк.Консультации. В среднем пользователи задают около 10 вопросов в месяц, но в отчетный период количество запросов всегда возрастает.

Вопросы экспертам задают самые разные — от простых о проводках или расчете зарплаты до сложных — по учету в соответствии с новыми ФСБУ или специфических операциях в 1С. Среднее время, которое тратит эксперт на ответ — 3 часа.

Пока для подписчиков Клерк.Премиум+Консультации экспертные ответы ничем не ограничены. Консультации даем безлимитно.

В подписку Клерк.Премиум+Консультации входят:

статьи-разборы новых законов;

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шаблоны документов и другие инструменты, которые помогут бухгалтеру работать без ошибок.

Скоро безлимитных консультаций не будет — подключить подписку с ними можно только до 21 апреля включительно. У вас пока есть шанс купить подписку с помощью экспертов без ограничений на 12 месяцев. Для этого оформите подписку Клерк.Премиум+Консультации прямо сейчас!