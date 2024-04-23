Роспотребнадзор разъяснил, что считается вынужденным отказом пассажира от полета и тогда вернут деньги

В связи с периодическими сообщениями о задержках или отменах авиарейсов авиаперевозчиками Роспотребнадзор без привязки к причинам таких задержек и отмен обратил внимание на ряд моментов.

В соответствии с федеральными авиационными правилами выполнение регулярных рейсов происходит согласно расписанию движения воздушных судов. Его формируют авиаперевозчики и публикуют в банке данных расписания движения воздушных судов.

При этом перевозчик вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, а также изменить маршрут перевозки:

если этого требуют условия безопасности полетов и (или) авиационной безопасности ;

по требованию полномочных на это госорганов.

В случае изменения расписания перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, об изменении расписания любым доступным способом.

Отказ в перевозке из-за отмены или задержки рейса, указанного в билете, изменения перевозчиком маршрута либо выполнения рейса не по расписанию признается вынужденным отказом пассажира от перевозки, — заключил Роспотреб.

На основании п. 2 ст. 108 Воздушного кодекса указанные случаи вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки подразумевают возврат уплаченной провозной платы.

Возврат платы делает перевозчик или по его поручению уполномоченный агент по месту оплаты перевозки, а также в пунктах, предусмотренных правилами перевозчика.

Если речь идет об иностранном авиаперевозчике, то нормы о договоре перевозки пассажира применимы во взаимосвязи с положениями ГК.