В Telegram можно заработать на продаже стикеров

Создатели стикеров и эмодзи в Telegram смогут получить в криптовалюте 95% выручки от продажи своего творчества.

Мессенджер Telegram предоставил пользователям, которые создают стикеры, возможность монетизировать свое творчество и получить 95% выручи от продажи.

Эмодзи и стикеры разрешат продавать в виде невзаимозаменяемого токена — NFT. Об этом рассказал Павел Дуров на конференции Token 2049 в Дубае.

Стикеры очень популярны: больше 700 млрд стикеров публикуют в Telegram каждый месяц, число просмотров на них невероятное. Мы также верим, что эмодзи могут стать NFT. Это почти стикеры, но вы можете добавить несколько эмодзи в одно сообщение, — сказал создатель мессенджера.

Помимо монетизации стикеров в Telegram появятся чаевые для создателей. Пользователи смогут отправлять авторам стикеров криптовалюту на базе TON. За переводы удержат комиссию в размере 30%.