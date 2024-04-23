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ФСБУ НМА

❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

По ФСБУ 14/2022 одним из признаков НМА является предназначение для использования этого актива в течение периода более 12 месяцев. А если срок меньше 12 месяцев – как его учитывать?
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Рекомендацию по учету краткосрочных НМА разработали в фонде «НРБУ «БМЦ».

Когда речь идет про ОС, то актив со сроком менее 12 месяцев относится к запасам. А что с нематериальными активами?

Форма актива

Краткосрочный актив

Долгосрочный актив

Материальный

Запасы

Основные средства

Нематериальный

?

Нематериальные активы

Кстати, в отличие от ФСБУ 14 его международный аналог МСФО (IAS) 38 не содержит условия о сроке использования. По МСФО нематериальные активы могут иметь любые сроки использования, в том числе менее 12 месяцев.

По рекомендации фонда «НРБУ «БМЦ» краткосрочные НМА надо учитывать по правилам учета НМА с такими особенностями:

  • вместо начисления амортизации и тестирования на обесценение определяют часть первоначальной стоимости, которая должна быть списана в текущем периоде, и часть, подлежащую списанию в следующем периоде;

  • краткосрочные нематериальные активы отражают в бухотчетности с учетом существенности отдельной статьей оборотных активов.

Кстати, Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993 сообщает, что расходы на актив, не признанный НМА, учитывают поПБУ 10/99.

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