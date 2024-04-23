❓ Как учитывать нематериальные активы со сроком менее 12 месяцев

Рекомендацию по учету краткосрочных НМА разработали в фонде «НРБУ «БМЦ».
Когда речь идет про ОС, то актив со сроком менее 12 месяцев относится к запасам. А что с нематериальными активами?
Форма актива
Краткосрочный актив
Долгосрочный актив
Материальный
Запасы
Основные средства
Нематериальный
?
Нематериальные активы
Кстати, в отличие от ФСБУ 14 его международный аналог МСФО (IAS) 38 не содержит условия о сроке использования. По МСФО нематериальные активы могут иметь любые сроки использования, в том числе менее 12 месяцев.
По рекомендации фонда «НРБУ «БМЦ» краткосрочные НМА надо учитывать по правилам учета НМА с такими особенностями:
вместо начисления амортизации и тестирования на обесценение определяют часть первоначальной стоимости, которая должна быть списана в текущем периоде, и часть, подлежащую списанию в следующем периоде;
краткосрочные нематериальные активы отражают в бухотчетности с учетом существенности отдельной статьей оборотных активов.
Кстати, Минфин в письме от 20.03.2024 № 07-01-09/24993 сообщает, что расходы на актив, не признанный НМА, учитывают поПБУ 10/99.
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