Как работаем на этой неделе: разъяснения Роструда

Специалисты Роструда в своем telegram-канале напомнили, что апрель завершится шестидневной рабочей неделей в конце апреля. А все дело в переносах из-за майских праздников.

Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых 4 выходных дня подряд, — подбодрили в ведомстве.

В постановлении правительства от 10 августа 2023 года сказано, что в 2024 году будет перенос следующих выходных дней:

с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля ;

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.