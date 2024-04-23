⚡️ Итоги дня: кабмин отменил постановление 1933 года, в Курске отказались от ЕГЭ, а россияне готовятся к шестидневной рабочей неделе

В России началась самая длинная рабочая неделя в году, которая продлится с 22 по 27 апреля. Этот факт позволит сотрудникам отдыхать с 28 апреля по 1 мая.

В WhatsApp появится функция «Люди рядом» для обмена данными с находящимися поблизости пользователями.

В России запустят электронные студенческие билеты и зачетки. Они будут действовать наравне с бумажными документами.

В Курской области отменили обязательную сдачу ЕГЭ. Вместо этого школьники пройдут промежуточную аттестацию. Новый порядок экзаменов будут применять все школы региона, а также педагоги Белгородской и Брянской областей.

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп» за неоднократное размещение фейков.

В 2024 году правительство отменило постановление 1933 года о дополнительной жилплощади писателям и композиторам. Сейчас действуют российские нормы по предоставлению жилья, установленные в Жилищном кодексе и ряде федеральных и региональных законов.