⚡️ Итоги дня: кабмин отменил постановление 1933 года, в Курске отказались от ЕГЭ, а россияне готовятся к шестидневной рабочей неделе

В России началась самая длинная рабочая неделя в году, которая продлится с 22 по 27 апреля. Этот факт позволит сотрудникам отдыхать с 28 апреля по 1 мая.
В WhatsApp появится функция «Люди рядом» для обмена данными с находящимися поблизости пользователями.
В России запустят электронные студенческие билеты и зачетки. Они будут действовать наравне с бумажными документами.
В Курской области отменили обязательную сдачу ЕГЭ. Вместо этого школьники пройдут промежуточную аттестацию. Новый порядок экзаменов будут применять все школы региона, а также педагоги Белгородской и Брянской областей.
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий The Moscow Post, «Русский криминал» и «Компромат-Групп» за неоднократное размещение фейков.
В 2024 году правительство отменило постановление 1933 года о дополнительной жилплощади писателям и композиторам. Сейчас действуют российские нормы по предоставлению жилья, установленные в Жилищном кодексе и ряде федеральных и региональных законов.
Московские ветеринары спасли собаку, которая съела 20 шоколадок вместе с упаковкой. Для корги весом 9 килограмм 250 граммов шоколада — опасная доза.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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