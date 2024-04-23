Для малого бизнеса в сельском хозяйстве введут дополнительные меры поддержки

По итогам рабочей поездки в Ставропольский край Путин поставил перед кабмином цель — увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции к 2030 году не менее чем на 25% и ее экспорта не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.

Также к 1 октября разработают дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В том числе это:

увеличение объема финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию;

расширение поддержки малого бизнеса;

развитие мелиорации земель;

строительство объектов, необходимых для переработки и хранения сельхозпродукции, сырья и продовольствия;

развитие инфраструктуры, предназначенной для экспорта такой продукции, сырья и продовольствия.

Ранее мы писали, что кредиты на сельское хозяйство в новых регионах станут более доступными.