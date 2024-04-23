❗ Изменили правила заполнения уведомлений по ЕНП

Порядок заполнения ЕНП-уведомления и электронный формат этого документа обновили. Новые правила заработают со 2 мая. Впрочем, их применяют и сейчас.

Опубликован приказ ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-8/20@.

Поправки связаны с тем, что с 2024 года уведомления на НДФЛ надо сдавать два раза в месяц.

В новом порядке указаны новые коды периодов для НДФЛ. Для кодов 21 (1 квартал), 31 (2 квартал), 33 (3 квартал), 34 (4 квартал) применяют коды:

01, 02, 03 – период с 1 по 22 число 1-го, 2-го, 3-го месяца квартала;

11, 12, 13 – период с 23 по последнее число 1-го, 2-го, 3-го месяца квартала.

Например: код 31/01 — это первый период первого месяца второго квартала (с 01.04 по 22.04);

33/12 — второй период второго месяца третьего квартала (с 23.07 по 31.07).

Для авансов по НДФЛ ИП на ОСНО коды такие:

21/04 – 1 квартал;

31/04 ­– полугодие;

33/04 – 9 месяцев.

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