Пострадавшие предприятия из Белгорода получат 1,2 млрд рублей

На государственную поддержку малым и средним предприятиям из Белгорода выделят больше 1,2 млрд рублей. Помощь окажут бизнесу, пострадавшему от обстрелов в 14 населенных пунктах.
Предприятия Шебекинского городского округа с суммой ущерба от 100 млн рублей получат 987 млн.
Еще 264 млн рублей направят субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в сфере потребительского рынка на территории Белгорода, части поселений Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского городских округов, — сказал глава региона Вячеслав Гладков.
Средства выделят из резервного фонда правительства.
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