Компании из каких сфер активнее всего инвестируют на бирже: результаты исследования

За год суммарный доход компаний на Мосбирже превысил 1 млрд рублей. Самые активные инвесторы на бирже — компании из оптовой торговли, строительства и химической отрасли.

Половину инвестиционного портфеля юридических лиц составляют суточные биржевые овернайты. В среднем компании вкладывают в этот инструмент 30-50 млн рублей, а в овернайты в юанях — 2,5 млн рублей.

В овернайты на 30 дней организации инвестируют в среднем 70 млн рублей. Средняя сумма инвестиций в золото составила 4,5 млн рублей. Об этом сказано в исследовании сервисов «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Бизнес».

«С использованием биржевого овернайта мы получаем чуть больше 1% в месяц от размещенных денег. Если мы размещаем 50 млн рублей свободных средств, то получаем порядка 500-600 тыс. рублей каждый месяц», — сказал основатель и генеральный директор ООО «Омнидата» Алексей Аксенов.

Суммарный доход компаний на Мосбирже, инвестирующих через Тинькофф, за год превысил 1 млрд рублей. Самыми активными инвесторами на бирже стали компании из сфер оптовой торговли, строительства и химической отрасли.

Платформа «Тинькофф Инвестиции для бизнеса» позволяет владельцам бизнеса, бухгалтерам и казначеям предприятий управлять ликвидностью компании и настраивать инструменты для размещения свободных денежных средств. Кроме того, с помощью сервиса бизнес привлекает финансирование или обменивает валюту.