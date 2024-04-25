Летом стартует очередной эксперимент по маркировке товаров

Минпромторг предложил с 1 июля 2024 года провести эксперимент по маркировке полимерных труб и их сырья.

Проект постановления кабмина об этом опубликован на портале проектов нормативных актов.

Эксперимент по маркировке полимерных труб и сырья для их изготовления планируют провести с 1 июля 2024 года по 31 августа 2025 года при поддержке ООО «Оператор-ЦРПТ». Компания бесплатно предоставит всем участникам коды маркировки и оборудование на время проведения тестов.

Участие в эксперименте — добровольное. Судя по практике остальных экспериментов с маркировкой, после она станет обязательной.

Проект постановления правительства разработан в рамках поддержки инициативы Ассоциации производителей трубопроводных систем и других представителей бизнес-сообщества.