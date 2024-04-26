Правила ФСБУ могут влиять на расходы по УСН

Налоговый учет на бухгалтерский не влияет, а бухучет на налоговый может. Поэтому ряд расходов на упрощенке зависит от того, как их учли в бухгалтерском учете.

Большинство компаний на упрощенной системе налогообложения в упрощенном порядке ведут бухучет и сдают упрощенную бухотчетность. Один из основных критериев — наличие статуса субъекта МСП.

Состав расходов, уменьшающих базу по УСН при объекте «доходы минус расходов», закрытый.

Бухучет влияет на расходы по УСН только в отношении затрат на приобретение или создание, улучшение основных средств и нематериальных активов. Их можно признавать, только если они привели к возникновению этих объектов.

Размер расходов иногда зависит от способов бухучета, поэтому до включения в учетную политику упрощенного бухучета, нужно оценить влияние этих способов на базу по УСН.

Первоначальную стоимость ОС и НМА учитывают как расходы по УСН путем распределения между налоговыми периодами. Ее можно определять по правилам бухгалтерского учета. А именно — ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Такой подход применим, когда фирма применяет УСН с момента создания и в отношении объектов, которые тогда же возникли.

Факт признания объектов в бухучете — одно из обязательных условий включения затрат в расходы базы по УСН (пункты 2 и 3 ч. 3 ст. 346.16 НК).

Можно отказаться от учета НМА или включать в их оценку при признании только суммы к уплате контрагентам при капвложениях. Тогда можно в бухгалтерском учете списывать затраты на создание или улучшение НМА в качестве расходов периода.

Для УСН эти затраты уже не уменьшают налоговую базу, так как:

объект НМА не принят в бухучете;

либо его первоначальная стоимость ниже, а бухрасходы периода, не включенные в первоначальную, уже нельзя включить в расходы по УСН в ином качестве.

Таким образом, упрощенный бухучет НМА на УСН «доходы минус расходов» может быть не выгоден. Для ОС — то же самое, только совсем отказаться от бухучета основных средств нельзя, а можно ограничить состав фактических затрат для оценки первоначальной стоимости.

Еще можно отказаться от обесценения НМА и ОС, но на расходы по УСН это почти не влияет: на налоговую базу влияет только первоначальная стоимость объектов в момент регистрации упрощенца.

О том, как работать с недавно вышедшими ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 28/2023, а также правила применения других стандартов, разбираем на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

Вы можете купить курс по специальной цене за 6 600 рублей вместо 20 900 рублей.

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 144 ак. часов, которое внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Сейчас на все курсы повышения квалификации действует весенняя скидка! Посмотреть каталог.