🐟 Давно пора было, тут есть очевидные проблемы: реакция на введение маркировки икры

С 1 апреля и до 1 мая производители и импортеры икры должны быть зарегистрированы в системе «Честный ЗНАК» и полностью настроить все процессы по оплате кодов, подаче сведений в систему маркировки об обороте и выводу из него этой продукции.

Система «Честный ЗНАК» уточнила, что регистрация обязательна и не зависит от сезонности фактического производства.

Это значит, что до 1 мая все производители и импортеры икры должныо:

Оформить УКЭП на руководителя организации или ИП. Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» с помощью УКЭП, добавив в личном кабинете товарную группу «Морепродукты». Выбрать техническое решение, которое подходит для вашего бизнеса. Настроить все производственные процессы. Обучить работников полному циклу работы с маркировкой.

Потребители теперь смогут проверять икру на подлинность с помощью приложения «Честный ЗНАК».

Обсуждение этого новшества и как оно повлияет на рынок уже началось в сообществе «Клерка» ВКонтакте, присоединяйтесь!

Кто-то наверняка сталкивался с поддельной икрой, поэтому настрой на маркировку довольно оптимистичный:

По заверениям производителей цены на продукцию из-за этого не вырастут, так как продукция сама по себе дорогая.

Правила маркировки и прослеживания икры осетровых и лососевых рыб регламентированы постановлением правительства от 29.11.2023 № 2028.

Поможет ли маркировка полностью обелить икорный рынок, можете высказаться в сообществе «Клерка» ВКонтакте. Ждем ваши мнения!