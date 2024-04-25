🐟 Давно пора было, тут есть очевидные проблемы: реакция на введение маркировки икры

Система «Честный ЗНАК» уточнила, что регистрация обязательна и не зависит от сезонности фактического производства.
Это значит, что до 1 мая все производители и импортеры икры должныо:
Оформить УКЭП на руководителя организации или ИП.
Зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» с помощью УКЭП, добавив в личном кабинете товарную группу «Морепродукты».
Выбрать техническое решение, которое подходит для вашего бизнеса.
Настроить все производственные процессы.
Обучить работников полному циклу работы с маркировкой.
Потребители теперь смогут проверять икру на подлинность с помощью приложения «Честный ЗНАК».
Обсуждение этого новшества и как оно повлияет на рынок уже началось в сообществе «Клерка» ВКонтакте, присоединяйтесь!
Кто-то наверняка сталкивался с поддельной икрой, поэтому настрой на маркировку довольно оптимистичный:
По заверениям производителей цены на продукцию из-за этого не вырастут, так как продукция сама по себе дорогая.
Правила маркировки и прослеживания икры осетровых и лососевых рыб регламентированы постановлением правительства от 29.11.2023 № 2028.
Поможет ли маркировка полностью обелить икорный рынок, можете высказаться в сообществе «Клерка» ВКонтакте. Ждем ваши мнения!
Комментарии3
еще бы это действительно повысило качество икры. Если не в стеклянных банках и не в специальных магазинах брать, то одна вода и парочка хороших икринок)))
икру и нужно поштучно продавать! и маркировать каждую!
Она ж как яйца, только рыбьи.
Наивная вы... Как маркировка молочной продукции повлияла на её качество? Ответ -НИКАК... Тоже будет и с икрой