Спрос на акции «МТС банка» в 15 раз превысил объем выпуска

С 26 апреля на Московской бирже прошло первичное размещение акций (IPO) «МТС банка». Они продаются под тикером MBNK.
«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — сказано на сайте организации.
Начальная цена размещения составила 2 500 рублей за акцию.
Это IPO стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего розничные и институциональные инвесторы подали 200 тыс. заявок на общую сумму порядка 168 млрд рублей.
«МТС банк» направит полученные средства на масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
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