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Инвестиции

Спрос на акции «МТС банка» в 15 раз превысил объем выпуска

Размещение акций «МТС банка» на Мосбирже стало рекордным по числу заявок от инвесторов.

С 26 апреля на Московской бирже прошло первичное размещение акций (IPO) «МТС банка». Они продаются под тикером MBNK.

«Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона», — сказано на сайте организации.

Начальная цена размещения составила 2 500 рублей за акцию.

Это IPO стало рекордным по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего розничные и институциональные инвесторы подали 200 тыс. заявок на общую сумму порядка 168 млрд рублей.

«МТС банк» направит полученные средства на масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.

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