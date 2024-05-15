Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку 16%. Она уже держится с 18 декабря 2023 года.
«Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — сказано на сайте ЦБ.
В марте 2024 года инфляция составила 7,7%. Центробанк стремится до конца года достичь цели по инфляции вблизи 4%.
Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 7 июня 2024 года.
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