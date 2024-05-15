₽ Заказать рекламу
Экономика России

Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

Банк России не будет снижать ключевую ставку до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции вблизи 4%.

Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку 16%. Она уже держится с 18 декабря 2023 года.

«Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — сказано на сайте ЦБ.

В марте 2024 года инфляция составила 7,7%. Центробанк стремится до конца года достичь цели по инфляции вблизи 4%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 7 июня 2024 года.

Начать дискуссию

Экономика России

В ОАЭ завершился международный бизнес-форум «Мир возможностей»

Участники форума нашли точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества России и ОАЭ в медицине, образовании, спорте, торговле и деятельности по развитию искусственного интеллекта.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Учет расходов

Учет офисных расходов при УСН

Офис — это не только место, в котором трудятся сотрудники. Это еще и дополнительные обязательные расходы, которые несет регулярно компания. Причем таких затрат бывает куда больше, чем может показаться на первый взгляд. В статье разъяснено, какие расходы на содержание офиса может понести налогоплательщик, если он находится на упрощенной системе налогообложения (УСН). Также прописано, как при данной системе учитывать подобные затраты.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Клерк Бизнес
Реклама

Акция 3+1 только до конца мая!

Оформи рекламную кампанию на 3 месяца и получи дополнительный месяц гарантированных лидов в подарок!

Акция 3+1 только до конца мая!

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Страховые взносы

Какая сумма предельной базы для начисления взносов в 2024 году

Корректировка предельной базы для исчисления страховых взносов осуществляется ежегодно. 2024 год исключением не стал. В ее размер вновь были внесены изменения. Чтобы не столкнуться со сложностями, необходимо знать размер установленного лимита, а также правила, в соответствии с которыми происходит исчисление размера взносов. Расскажем, про сумму предельной базы для начисления взносов в 2024 году.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

💥 Путин анонсировал второй масштабный этап расчистки нормативной базы

Президент поручил правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность с помощью механизма регуляторной гильотины.

Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером

Временные прошлогодние правила по взносам 1% стали постоянными.

Как теперь уменьшать налог по УСН на взносы ИП: разъяснения ФНС с примером
7

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Онлайн-кассы

При оплатах через СБП продавец должен применять ККТ: можно ли удаленно

Если клиент платит через систему быстрых платежей, то нужно применить ККТ. Но иногда эта ККТ может быть удаленная, иногда – находиться по месту расчетов.

Вадим Зубов
Реквизиты первички

К вопросу об оформлении договоров. Как нагляднее и удобнее оформлять введение и реквизиты

Данная статья посвящена оформлению договоров. Советы от нашей компании.

1
3-НДФЛ

Не делайте этих ошибок при заполнении 3-НДФЛ

До 2 мая включительно физлица должны сдать 3-НДФЛ за 2023 год, если в прошлом году была продажа имущества, получение недвижимости в дар не от близких родственников и т. д.

Создать объявление
Экономика России

Центробанк сохранил ключевую ставку 16%

Банк России не будет снижать ключевую ставку до тех пор, пока не будет достигнута цель по инфляции вблизи 4%.

ВЭД

Президент поддержал создание координационного центра для работы российского бизнеса на новых рынках

Сейчас все министерства работают с новыми рынками, все крупные компании работают с новыми рынками, но это все происходит в рамках каждого из направлений, за которое отвечает то или иное ведомство или компания.

Банкротство

ФНС банкротит компанию, которая развивает сеть магазинов «Ноу-хау»

Московские налоговики хотят признать несостоятельной компанию «Мобиленд», связанную с магазинами электроники «Ноу-хау».

Разборы законов

1 268
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Госзакупки

В госзакупках будут работать офсетные контракты

Чтобы IT-компании больше средств вкладывали в инновационные технологии, в законодательство о госзакупках добавят офсетные контракты.

1
Клерк
Фиксированные взносы ИП

Как ИП уменьшить налог по УСН за 1 квартал на взносы 1% за 2024 год, если уведомление уже сдано

Не все ИП оперативно среагировали на новые разъяснения ФНС про уменьшение налога по УСН на взносы 1% за 2024 год. Кто-то не учел новые правила и переплатил налог, кто-то еще не уплатил, но уведомление уже сдал. Уведомление можно пересдать, переплату вернуть.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кадры

Путин: судимость членов семьи не должна влиять на трудоустройство

Никто за действия членов семьи не отвечает, заявил президент на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

2
Государственные ведомства

ФАС проверит цены на авиабилеты

Представители авиации связывают высокую стоимость перелетов с ростом ставок на обслуживание судов, авиационное топливо, запчасти и агрегаты.

Модульбанк
Маркетплейсы

Блокировка на маркетплейсах 2024: за что накажут, как снизить риски

У каждой онлайн-площадки своя стратегия взаимодействия с продавцами. Но условия работы у них схожи и политика блокировок одна и та же. Разберем, за что блокируют продавцов, на какой срок и что сделать, чтобы снизить такие риски.

Блокировка на маркетплейсах 2024: за что накажут, как снизить риски
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Кто должен платить НДС при импорте товаров, если отгрузка идет со склада в Беларуси

Ситуация: компания №1 продает товар компании №2. Но этот товар – белорусский, он лежит на складе компании-производителя №3 в Беларуси. Компания №1 заключает договор на поставку с компанией №3. А забирает товар со склада сам покупатель (компания №2).

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
КоАП РФ

📞 Запретят массовые спам-звонки. Но это чьи-то деньги, поэтому найдут как обойти, пишут у нас в ВК

Глава Минцифры Максуд Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который запретит массовые спам-обзвоны.

1

Интересные материалы

ЯЗАНЯТ

Комиссии по самозанятым: как сотрудничать с внештатниками в новых реалиях

В 2024 году появилась новая «страшилка» для тех, кто предпочитает качественный результат при минимуме затрат, то есть для заказчиков самозанятых. Это межведомственные комиссии, которые заточены под выявление незаконной занятости, по сути — еще один контролирующий орган, помимо ИФНС и ГИТ, который будет выискивать следы трудовых отношений там, где их нет.

Комиссии по самозанятым: как сотрудничать с внештатниками в новых реалиях