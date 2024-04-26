⚡️ Итоги дня: жительница Великобритании приютила 74 детей, уборку улиц доверят роботам, а в Крым пришли дожди с песком

Роботы-уборщики заменят дворников в Москве. Инженеры Московского политехнического университета совместно с компанией-производителем электрокаров разработали беспилотную коммунальную машину.

83-летняя жительница Великобритании взяла из приюта 74 детей. За 38 лет она вместе с супругом приняла в семью 74 ребенка, которые жили в тяжелых условиях.

В Крыму второй день подряд идет дождь с песком. Такие же осадки были в Белгороде. Синоптики считают, что они пришли с севера Африки. В пятницу «пыльный» шлейф может дойти до Поволжья, а в субботу — до Урала.

К 2029 году госдолг США достигнет 133% ВВП. Совокупный дефицит текущего финансового года (с 1 октября 2023) достиг 828 миллиардов — это второй самый высокий показатель после ковидного 2021 года.

Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа, который был назначен за неправильную парковку. Он должен выплатить целых 6 000 рублей.

В Санкт-Петербурге откроются паромные переправы. У пассажиров будет 3 водных внутригородских пассажирских маршрута.