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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: жительница Великобритании приютила 74 детей, уборку улиц доверят роботам, а в Крым пришли дожди с песком

Подготовили обзор главных событий дня — 26 апреля 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Роботы-уборщики заменят дворников в Москве. Инженеры Московского политехнического университета совместно с компанией-производителем электрокаров разработали беспилотную коммунальную машину.

  • 83-летняя жительница Великобритании взяла из приюта 74 детей. За 38 лет она вместе с супругом приняла в семью 74 ребенка, которые жили в тяжелых условиях.

  • В Крыму второй день подряд идет дождь с песком. Такие же осадки были в Белгороде. Синоптики считают, что они пришли с севера Африки. В пятницу «пыльный» шлейф может дойти до Поволжья, а в субботу — до Урала.

  • К 2029 году госдолг США достигнет 133% ВВП. Совокупный дефицит текущего финансового года (с 1 октября 2023) достиг 828 миллиардов — это второй самый высокий показатель после ковидного 2021 года.

  • Филиппа Киркорова оштрафовали за неуплату штрафа, который был назначен за неправильную парковку. Он должен выплатить целых 6 000 рублей.

  • В Санкт-Петербурге откроются паромные переправы. У пассажиров будет 3 водных внутригородских пассажирских маршрута.

  • В детсаду разгорелся скандал из-за слова «утырки», которое воспитательница написала в родительском чате. Она по ошибке отправила туда сообщение, которое хотела скинуть коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?».

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

2
  • Светлана
    Бухгалтер

    "Он должен выплатить целых 6 000 рублей." Как же он так умудрился?!) Вроде максимум 5 тыс. штраф в Мск за неправильную парковку

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    воспитательница написала в родительском чате. Она по ошибке отправила туда сообщение, которое хотела скинуть коллеге. В нем содержался вопрос: «Сколько у тебя пришло утырков?».

    ну теперь в ихнем чате не стесняясь совершенно свободно можно писать вопросы подобного рода: "не знаете ли , какая конкретно из оголодавших мразей завтра после обеда наших утырков пасёт?"

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