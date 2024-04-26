👩‍💻Популярные CRM для бухгалтерского аутсорсинга. Опрос

Не важно, у вас аутсорсинговая компания или бы бухгалтер-фрилансер с большим количеством клиентов или даже с помощниками. Невозможно держать в голове все сделки, выставленные счета, проведенные переговоры, не говоря уже о сроках сдачи отчетов и выдаче задач подчиненным. На помощь приходят CRM.

CRM — это система управления клиентами и задачами. Она помогает не забыть о важной встрече или сроках отправки документов, «помнит» все ваши договоренности с клиентами, собирает обращения из разных мессенджеров, электронной почты, наглядно показывает, какие задачи уже «горят» и кто над ними работает.

В общем это очень полезная и нужная любому аутсорсеру вещь. Мы решили спросить вас — пользуетесь ли вы CRM и какой именно?

Проголосуйте в опросе — можно выбирать несколько вариантов ответов. А если не нашли знакомый сервис в списке — напишите об этом в комментариях.