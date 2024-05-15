Число индивидуальных предпринимателей побило рекорд

240 000 новых ИП появилось только в первом квартале 2024 года. Число юридических лиц сократилось на 0,3%.

В первом квартале 2024 года в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 240 тыс. человек. Это стало рекордом за последние 2 года.

Число регистраций ИП превысило количество ликвидаций на 42%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков банка «Точка».

Сейчас больше людей решаются вести своей дело, поскольку начинающие предприниматели могут рассчитывать на поддержу государства, а также активно использовать новые технологии. Они позволяют работать онлайн, продавать товары и услуги в сети.

«Открытие бизнеса дает возможность контролировать доход и иметь дополнительный источник финансов», — сказали аналитики банка.

С января по март число ИП выросло на 1,5% по сравнению с концом 2023 года, однако количество юрлиц сократилось на 0,3%. Соотношение между ними составляет 57% к 43%, тогда как в прошлом году оно было 55% к 45%.

Новые ИП в основном занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом транспортных средств и мотоциклов, строительством, оказывают услуги по транспортировке и хранению, занимаются научной деятельностью и работают в сфере обрабатывающих производств.