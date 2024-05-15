Льготную ипотеку могут не дать семьям с высокими доходами

В Минфине считают, если в семье человек получает 500 000 рублей в месяц, он может себе позволить взять ипотеку по рыночным ставкам.

Минфин хочет исключить из программы льготной семейной ипотеки тех, у кого высокие доходы. Замглавы министерства Иван Чебесков считает, что такие люди могут себе позволить взять кредит на покупку жилья по рыночным ставкам.

«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — заявил РБК Иван Чебесков.

На 19 апреля 2024 года средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 16,8-16,9%, тогда как базовая ставка по семейной — 6% годовых.

Программа семейной ипотеки заканчивается 1 июля 2024 года, однако президент поручил продлить ее до 2030 года.

В начале апреля льготную ипотеку оформили 7,7 тыс. семей, общий объем кредитования вырос до 41 млрд рублей, что в 2,8 раза больше результатов 2023 года.