В ЕГРН больше не будет информации о режимных объектах

Вступает в силу закон о неразглашении назначения, положения и видов режимных объектов.

С 1 мая 2024 года начнет действовать закон, который позволит не разглашать назначение режимных объектов, их местоположение, виды, наименования и основные характеристики, а также информацию о лице, которому были предоставлены эти объекты.

Если сведения о режимном объекте относятся к государственной тайне, то госрегистрации подлежит только право собственности на такую недвижимость.

Те записи о госрегистрации права, ограничении права или об обременении, которые уже есть в ЕГРН, могут быть закрыты по заявлению правообладателя.