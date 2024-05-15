Юбилярам выплатят повышенную пенсию

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы получат доплату в размере 100% фиксированной части пенсии.

В мае 2024 года повышенную пенсию получат пожилые люди, которым на апрель исполнилось 80 лет. Также на доплату могут рассчитывать инвалиды первой группы. Размер выплаты составит 100% фиксированной части пенсии, а именно — 8 134,88 рубля.

Если пенсионеру еще до достижения 80-летнего возраста была установлена инвалидность первой группы, то пенсию не повысят.

Доплата устанавливается только 1 раз по одному из оснований: достижение 80 лет или получение первой группы инвалидности. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.

Чтобы выплаты начались с мая, пенсионер должен был подать заявление в местное отделение Социального фонда в первом квартале 2024 года.