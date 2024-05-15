Туристы получили больше гарантий

Финобеспечение ответственности туроператоров теперь составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн.
Это касается операторов выездного туризма и тех, кто ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о них исключены из Единого федерального реестра туроператоров.
Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.
Новый норматив действует до 30 апреля 2025 года. Это установило постановление правительства от 12.03.2022 № 353.
Начать дискуссию