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Общество

Туристы получили больше гарантий

С 1 мая 2024 года существенно выросла сумма финансового обеспечения ответственности туроператоров перед туристами.

Финобеспечение ответственности туроператоров теперь составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн.

Это касается операторов выездного туризма и тех, кто ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о них исключены из Единого федерального реестра туроператоров.

Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

Новый норматив действует до 30 апреля 2025 года. Это установило постановление правительства от 12.03.2022 № 353.

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Общество

Туристы получили больше гарантий

С 1 мая 2024 года существенно выросла сумма финансового обеспечения ответственности туроператоров перед туристами.

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