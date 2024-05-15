Половина платежей из России в Китай проходит через посредников

Банки КНР опасаются работать с российскими предпринимателями из-за рисков попасть под вторичные санкции США. В итоге бизнес отправляет платежи через посредников, которые просят несколько тысяч долларов.

Российские предприниматели открывают счета сразу в нескольких китайских банках, чтобы хотя бы через один из них прошел платеж. Сейчас около 50% платежей из России отправляются в Китай с помощью посредников в дружественных странах.

К ним относятся Гонконг, Кыргызстан, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и других государства, которые не вводили санкции против РФ. Стоимость услуг посредника может составлять несколько тысяч долларов, пишет Reuters.

Банки Китая значительно ограничили операции с российскими компаниями, чтобы не попасть под вторичные санкции США. Это приводит к задержкам по оплате и отгрузке товаров, а также повышает риски конфискации груза в других странах.

Например, партию серверов, которая шла в Россию из Китая через Казахстан конфисковали, поскольку на товар начали действовать санкционные ограничения.

Кроме того, неофициальных характер сделок с посредниками может насторожить китайские банки, а предпринимателям будет сложнее вернуть свои средства.

Сейчас только у 5-й части российских организаций есть полный доступ к собственным счетам в банках КНР, а у 30% он ограничен.

В 2023 году объем поставок из Китая вырос на 64,2% по сравнению с 2021 годом. Общий торговый оборот составил рекордные 240 млрд долларов.