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«Тинькофф Инвестиции»: 3 мая завершается прием заявок на обмен заблокированных иностранных активов

«Тинькофф Инвестиции» опубликовали инструкцию по обмену заблокированных иностранных активов для своих клиентов в Telegram-канале.

В компании уточнили, что прием заявок на заключение сделки завершится 3 мая.

«Тинькофф Инвестиции» опубликовали инструкцию по обмену заблокированных иностранных активов для своих клиентов в Telegram-канале. В компании уточнили, что прием заявок на заключение сделки завершится 3 мая.

Оператор обмена заблокированных активов сообщил, что спрос со стороны нерезидентов превышает предложение от граждан России. Потенциальный интерес со стороны инвесторов-иностранцев может превысить десятки миллиардов рублей.

Согласно инструкции, чтобы подать заявку на обмен активов, необходимо в специальном виджете в приложении «Тинькофф Инвестиции» (он находится в разделе «Главная») нажать на блок «Теперь можно продать заблокированные активы» и выбрать нужные активы.

Альтернативный вариант — подать заявку в чате поддержки в приложении «Тинькофф Инвестиции» либо в личном кабинете на сайте банка. В чате нужно выбрать из предложенных тем «Обмен по указу № 844». Поддержка в ответ предложит алгоритм действий для оформления заявки.

Уточняется, что после подачи заявки ее нельзя будет отменить. 

Совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, которые принадлежат одному резиденту, не должна превышать 100 тыс. рублей.

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«Тинькофф Инвестиции»: 3 мая завершается прием заявок на обмен заблокированных иностранных активов

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