Открыт прием заявок для МСП из сферы туризма для развития бизнеса

Прием заявок открыт на цифровой платформе МПС и продлится до 20 мая.
Программа разработана специально для владельцев отелей и глэмпингов, экскурсионных бюро и круизных компаний, туристических онлайн-сервисов и других бизнесов, которые помогают людям путешествовать с комфортом.
Участие в акселераторе бесплатное и рассчитано на 2,5 месяца. За это время его участники смогут:
выстроить стратегию развития бизнеса;
получить менторское сопровождение опытных экспертов-практиков;
привлечь внимание инвесторов для дальнейшего масштабирования.
Предприниматели смогут в разгар сезона ощутить реальный эффект от внедрения новых практик в режиме реального времени, заверяет корпорация МСП.
Участников ждут мастер-классы и тренинги по таким темам, как маркетинг, финансы, стратегическое планирование и технологические инновации. Они могут также рассчитывать на помощь в упаковке продукта, настройке бизнес-процессов, операционной деятельности и каналов продаж.
«МСП: Акселератор индустрии туризма» – это также возможность наладить связи с другими компаниями в туристической сфере, партнерами, потенциальными клиентами и инвесторами.
Заявки на участие принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Обучение».
По условиям акселератора, компания или ИП должна работать на рынке более 1 года, иметь первые продажи и команду.
Начать дискуссию