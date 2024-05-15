Открыт прием заявок для МСП из сферы туризма для развития бизнеса

Малые и средние предприятия в туристической сфере могут принять участие в программе «МСП: Акселератор индустрии туризма» корпорации МСП.

Прием заявок открыт на цифровой платформе МПС и продлится до 20 мая.

Программа разработана специально для владельцев отелей и глэмпингов, экскурсионных бюро и круизных компаний, туристических онлайн-сервисов и других бизнесов, которые помогают людям путешествовать с комфортом.

Участие в акселераторе бесплатное и рассчитано на 2,5 месяца. За это время его участники смогут:

выстроить стратегию развития бизнеса;

получить менторское сопровождение опытных экспертов-практиков;

привлечь внимание инвесторов для дальнейшего масштабирования.

Предприниматели смогут в разгар сезона ощутить реальный эффект от внедрения новых практик в режиме реального времени, заверяет корпорация МСП.

Участников ждут мастер-классы и тренинги по таким темам, как маркетинг, финансы, стратегическое планирование и технологические инновации. Они могут также рассчитывать на помощь в упаковке продукта, настройке бизнес-процессов, операционной деятельности и каналов продаж.

«МСП: Акселератор индустрии туризма» – это также возможность наладить связи с другими компаниями в туристической сфере, партнерами, потенциальными клиентами и инвесторами.

Заявки на участие принимаются на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Обучение».

По условиям акселератора, компания или ИП должна работать на рынке более 1 года, иметь первые продажи и команду.