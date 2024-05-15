С 1 июля на Госуслугах будут формы документов для распоряжения пенсионными накоплениями

Это закрепило распоряжение правительства от 25.04.2024 № 1029-р.
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) совместно с Минцифры разработает и разместит на Госуслугах интерактивные формы:
заявления о единовременном взносе;
уведомления об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.
Для этого установлены дополнительные формы документов, используемых при переводе пенсионных накоплений, учитываемых на счете накопительной пенсии, в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.
Положения об использовании Госуслуг начнут действовать с 1 июля 2024 г.
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