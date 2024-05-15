Средняя стоимость кулича выросла на 10%

Кулич к Пасхе будет стоить около 244 рублей. Аналитики ждут, что продажи этого угощения вырастут на 197%.

С 10 по 23 апреля 2024 года средняя цена на кулич составит 243,5 рубля. Стоимость пасхального угощения выросла за год на 10%.

Специалисты платформы фискальных данных «Такском» считают, что в этом году продажи куличей вырастут на 197% по сравнению с периодом с 22 марта по 4 апреля 2023 года. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков.

Средняя стоимость яиц составила 145,5 рубля, молока — 96,6, муки — 88,5, цукатов — 203,8, творога — 110,5. Покупка сахара обойдется в 84,5 рубля, изюма — в 163,9, а красителя для яиц — в 50,1 рубля.