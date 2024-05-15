Не будут продлевать срок подачи заявок на получение экологического разрешения

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии от 15.02.2024 № 12-47/6372, продлевать срок подачи заявок на получение комплексного экологического разрешения не планируется.

Ранее с 31 декабря 2022 на 31 декабря 2024 года из-за санкций был перенесен срок, до которого должны быть поданы заявки на получение комплексного экологического разрешения для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы и сбросы загрязняющих веществ составляет не менее 60%. Об этом напомнила корпорация МСП.