ФНС установила временные правила заполнения декларации по акцизам на алкоголь

До внесения изменений в порядок заполнения налоговой декларации ФНС дала рекомендации, какие указывать коды вида подакцизного товара и показателей с 1 мая 2024 года.

Согласно письму ФНС от 24.04.2024 № СД-4-3/4915@ «Об изменении налоговой ставки на алкогольную продукцию и применении налогового вычета с различными коэффициентами», до внесения изменений в порядок заполнения декларации с 1 мая указывают следующие коды вида подакцизного товара:

228 — для алкоголя с объемной долей этилового спирта с 9% и до 18% включительно, кроме производимого из подакцизного винограда;

229 — для алкоголя с объемной долей этилового спирта с 9% и до 18% включительно, производимого из подакцизного винограда;

278 — для крепленого (ликерного) вина и крепленого вина наливом, кроме производимых из подакцизного винограда;

279 — для крепленого (ликерного) вина и крепленого вина наливом, производимых из подакцизного винограда.

Кроме того, рекомендуется отражать следующие коды показателей:

30017 — сумма акциза, уплаченная при приобретении или ввозе в Россию виноматериалов, виноградного сусла, плодового сусла и плодовых сброженных материалов, использованных для производства указанной продукции, подлежащая вычету с коэффициентом 3;

30018 - аналогичная сумма акциза, но с коэффициентом 1.

Код показателя 30012 в декларации с 1 мая 2024 не указывают.

Дело в том, что с 1 мая 2024 ставка акциза на алкоголь с объемной долей этилового спирта свыше 9% и до 18% включительно определяется как отношение 141 рубля к объемной доле этилового спирта в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, а ставка на крепленое (ликерное) вино и крепленое вино наливом — 141 рубль за 1 литр.