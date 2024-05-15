Из Турции могут экстрадировать в РФ и за нарушения в сфере конкуренции

Из Турции на Ставрополье депортирована россиянка, находившаяся в международном розыске за активное участие в картельном сговоре.

В 2016 году гражданка, занимавшая должность директора юридической фирмы, вступила в организованную группу, созданную ее сестрой для извлечения финансовой выгоды.

По версии следствия, в результате ограничения конкуренции группа участвовала в более 200 аукционах на поставку техники, строительство и благоустройство на территории Ставропольского края. В результате ими был извлечен доход в особо крупном размере.

После выявления и пресечения сотрудниками УЭБиПК МВД по Ставропольскому краю противоправной деятельности участников группы гражданка скрылась за границей и была объявлена в международный розыск. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий злоумышленница установлена на территории Турции. Благодаря взаимодействию по каналам Интерпола она депортирована в Россию.

25 апреля по прилету из Турции она задержана в аэропорту Минеральных вод и помещена в следственный изолятор, рапортует МВД.