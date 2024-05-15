Пользователи сервисов ФНС получили больше 24 тысяч копий учредительных документов

За первый месяц работы сервиса «Предоставление копий учредительных документов» пользователи получили более 24 тысяч электронных копий учредительных документов.
«Услуга предоставляется бесплатно. Сервис пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас он позволяет снизить издержки при получении копии учредительных документов», — сказано на сайте ФНС.
Электронные копии подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа. Это подтвердит подлинность учредительных документов, которые можно использовать для организации бизнес-процессов и при выстраивании отношений с контрагентами.
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