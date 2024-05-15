Пользователи сервисов ФНС получили больше 24 тысяч копий учредительных документов

Как бухгалтеру-фрилансеру установить границы с клиентами, чтобы не выгорать

Бухгалтеры думают, что на фрилансе их ждут очереди из клиентов, рабочее место на берегу моря — или хотя бы свободный график. Но вместо этого приходится отвечать на запросы в выходные дни или ночью. Еще и цены на свои услуги озвучивать как-то неловко.