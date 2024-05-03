Роскачество будет развивать автотуризм в России: как именно

Центр компетенций в сфере туризма Роскачества планирует повысить качество оказываемых услуг в сфере автомобильного туризма в России.

Эксперты будут проводить консалтинг в организациях отрасли, внедрять системы менеджмента качества и улучшения процессов управления, а также консультировать потребителей по лучшим маршрутам страны.

Работа направлена на реализацию утвержденной правительством Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года и будет вестись в рамках сотрудничества Роскачества и Национального Союза Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма — НСПКА.

Аккредитованный орган по сертификации и классификации объектов туриндустрии «Роскачество — Туризм» по итогам оценки качества предоставляемых услуг и оборудования присвоит кемпингам «звезды». Оцениваться также будет и придорожная инфраструктура.

В результате российские кемпинги попадут в рейтинг Роскачества, в котором средства размещения будут ранжироваться по уровню сервиса, количеству и качеству предоставляемых услуг, а также соответствию современным стандартам и законодательству.

Концепция развития автотуризма до 2035 года объединяет усилия разных уровней власти и бизнеса для создания комфортных и безопасных условий для путешествий по автодорогам, а также повышения доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в России наблюдается ежегодный рост количества внутренних поездок: в 2023 году россияне совершили 78 млн поездок, что на 21% больше, чем в 2022 году. При этом треть из них приходится на автотуризм.

По итогам прошлого года общий вклад туризма в ВВП составил 2,8%. Для увеличения к 2030 году показателей по количеству поездок до 140 млн, а доли туризма в ВВП до 5% создается туристическая инфраструктура.

В рамках реализации Концепции, как отмечает Чернышенко, планируется развитие объектов дорожного сервиса, в том числе многофункциональных зон. Они будут включать АЗС, мотели, пункты питания, магазины, станции техобслуживания, детские площадки и другие объекты, призванные обеспечить туристам комфортный отдых.

Кроме того, будут открыты туристические информационные центры, созданы новые объекты туристического показа для путешественников и построены кемпинги и кемпстоянки.

Результатом станет создание сети доступных национальных межрегиональных туристических автомобильных маршрутов. А потенциальное число автотуристов к 2030 году с 22 млн вырастет до 44 млн.

Ранее мы писали, что бизнес на кемпингах и автотуризме станет более прозрачным и понятным.