Как в балансе отражать финвложения

Финансовые вложения отражают в бухгалтерском балансе на отчетную дату по стоимости, определенной исходя из требований ПБУ 19/02.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.03.2024 № 07-01-09/22994.

В частности, при определении стоимости финансовых вложений, отражаемых в балансе на отчетную дату, надо исходить из требований, установленных в отношении:

последующей оценки;

выбытия;

обесценения.

Отметим, по ПБУ 19/02 финвложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражают в бухотчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финвложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражают в бухотчетности по первоначальной стоимости.

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