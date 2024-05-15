Как в балансе отражать финвложения

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.03.2024 № 07-01-09/22994.
В частности, при определении стоимости финансовых вложений, отражаемых в балансе на отчетную дату, надо исходить из требований, установленных в отношении:
последующей оценки;
выбытия;
обесценения.
Отметим, по ПБУ 19/02 финвложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражают в бухотчетности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Финвложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражают в бухотчетности по первоначальной стоимости.
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