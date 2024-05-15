Стало известно, куда пойдут средства от продажи Yandex

Власти планируют направить часть добровольного взноса по продаже российского бизнеса Yandex N.V. и доли Baring Vostok в Ozon на развитие электроники. Поддержку окажут производителям, которые не могут взять льготные кредиты из-за нехватки финансирования.

Деньги от продажи Yandex пойдут на финансирование тела кредитов, поскольку после роста ключевой ставки ЦБ банки ушли в минус, им не хватает 16-17 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Также собеседник издания рассказал, что с 2025 года изменится схема предоставления льготных кредитов производителям электроники. Им компенсируют 70% ключевой ставки.

С весны 2022 года разработчики базовых станций, смартфонов, компьютеров и другой электроники могут брать льготные кредиты по ставке 1-5% годовых. Однако банки перестали предоставлять финансирования из-за того, что по этой программе в конце 2023 года закончились средства.

Летом 2023 года Ozon решил сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. В апреле 2024 года 28% акций маркетплейса купил холдинг «Восток инвестиции».

В феврале нидерландская Yandex NV сообщила о продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей. Покупателем стал консорциум российских инвесторов, который уже выкупил около 68 млн акций компании. Чтобы завершить сделку, они должны приобрести еще 108 млн акций. От продажи российских активов Yandex власти могут получить в виде добровольного взноса более 71 млрд рублей.

В марте 2023 года комиссия по иностранным инвестициям скорректировала «налог на выход»: он составил 5% рыночной стоимости и 10%, если активы продали с дисконтом более 90%. В октябре Минфин заявил о повышении взноса до 15%. По итогам 2023 года в бюджет должно было поступить 114,5 млрд рублей от добровольных взносов при продаже российского бизнеса.