Юридическую помощь бесплатно будут оказывать по стандарту

Министерство юстиции разработало и опубликовало для общественного обсуждения проект приказа со стандартом оказания бесплатной юридической помощи (БЮП) и порядком контроля за его соблюдением.

Стандарт направлен на совершенствование подходов к оказанию бесплатной юрпомощи основными ее участниками от государства и частной сферы.

Стандарт содержит требования к порядку информирования о бесплатной юридической помощи. Он определяет виды, основания предоставления и порядок оказания БЮП, а также критерии ее доступности и качества.

Контролировать соблюдение будет Минюст в форме сбора и анализа информации от граждан об оказанной им бесплатной юридической помощи.