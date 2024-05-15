Модернизацию НМА надо амортизировать

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей – это амортизируемое имущество по нормам НК.

Если стоимость имущества менее 100 000 рублей, то его сразу относят на материальные расходы.

При этом стоимость нематериальных активов изменяется, в частности, в случаях их модернизации.

Если первоначальная стоимость НМА была менее 100 000 руб., и эти затраты изначально отнесли к материальным расходам, а после модернизации стоимость превысила 100 000, такой НМА надо отнести к амортизируемому имуществу для целей налогового учета.

Расходы на проведение модернизации в данном случае надо учитывать путем начисления амортизации.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-03-06/1/19130.