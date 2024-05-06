Путин: экономика России росла темпами выше мировой

Антироссийские санкции привели к результатам, которые западные оппоненты не ожидали.

Президент в ходе встречи с правительством завил, что у западных оппонентов не получилось разрушить экономику страны, вводя санкции.

«Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — заявил президент.

Также он добавил, что «в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой», а санкционное давление привело к результату обратному ожидаемому.

Помимо этого, президент похвалил правительство за использование цифровых технологий в государственном управлении.

7 мая 2024 года действующее правительство должно сложить свои полномочия, тогда же состоится инаугурация Владимира Путина.