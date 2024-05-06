Путин: экономика России росла темпами выше мировой

Президент в ходе встречи с правительством завил, что у западных оппонентов не получилось разрушить экономику страны, вводя санкции.
«Создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую в стране, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства. Как мы знаем, ничего у наших противников не получилось», — заявил президент.
Также он добавил, что «в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой», а санкционное давление привело к результату обратному ожидаемому.
Помимо этого, президент похвалил правительство за использование цифровых технологий в государственном управлении.
7 мая 2024 года действующее правительство должно сложить свои полномочия, тогда же состоится инаугурация Владимира Путина.
Комментарии1
Верю... И эти темпы роста экономики настолько высоки, что даже Газпром впервые за четверть века получил убыток за год: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/05/03/1035238-gazprom-vpervie-za-chetvert-veka-poluchil-ubitok
Правильно ли я понимаю, что речь велась об отрицательном росте?