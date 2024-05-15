Как зачесть переплату в счет предстоящей обязанности по уплате налогов

Положительное сальдо ЕНС можно зачесть в счет исполнения будущей обязанности по уплате конкретного налога.

Для этого надо сдать заявление КНД 1150057 в электронной форме по ТКС или через личный кабинет.

ИП могут подписать заявление о зачете неквалифицированной электронной подписью физлица, которую можно сформировать в личном кабинете, поясняют налоговики.

Налоговая инспекция проведет зачет не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Если положительное сальдо ЕНС будет меньше суммы налога, указанной в заявлении, то зачет пройдет частично — в пределах положительного остатка.

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