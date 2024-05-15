Оренбургские предприниматели получат отсрочку по налогам

Бизнесу, который пострадал от паводков в Оренбурге, дадут отсрочку по уплате налогов и взносов на 12 месяцев.

Минфин подготовил проект постановления, который предоставит пострадавшему от паводков бизнесу из Оренбургской области отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.

Поддержка распространяется на предпринимателей, чей доход за время чрезвычайной ситуации сократился более чем на 30%.

Отсрочку можно получить на 12 месяцев. Она действует на налоги, платежи и страховые взносы, у которых срок уплаты наступил с 1 апреля 2024 года. Об этом сказано на портале проектов нормативных актов.

Паводки в Оренбургской области начались в апреле 2024 года, всего затопило больше 11 тыс. жилых домов. Местные власти также планируют освободить от земельного и налога на имущество физических лиц, чьи дома находятся в зоне ЧС.