Как правильно заполнять баланс по новому ФСБУ 4/2023

Бухгалтерскую отчетность за 2025 год нужно вести по новому ФСБУ 4/2023. В нем изменились бланки бухотчетов и правила их заполнения.

Минфин выпустил информационное письмо от 26.03.2024 № ИС-учет-50, в котором изложен новый порядок бухгалтерской отчетности.

Основные нововведения касаются правил составления бухгалтерского баланса по сравнению с ПБУ 4/99. В частности:

уточнен минимальный перечень показателей для представления о финансовом положении компании на отчетную дату;

состав и наименования показателей приведены в соответствие требованиям иных ФСБУ;

уточнили критерии выделения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств;

установили, что краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется как оборотный актив;

установили, когда долгосрочное обязательство, подлежащее погашению в течение 12 месяцев, по которому заключено соглашение о реструктуризации долга, отражают в балансе как краткосрочные обязательства;

уточнили перечень итоговых показателей;

установили, что итоговый показатель актива должен быть равен итоговому показателю пассива (ранее это требование не формулировалось).

Все организации обязаны применять ФСБУ 4/2023 начиная с бухотчетности за 2025 год.

Досрочно применять новый стандарт нельзя.

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Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

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