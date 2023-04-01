Как правильно заполнять баланс по новому ФСБУ 4/2023

Минфин выпустил информационное письмо от 26.03.2024 № ИС-учет-50, в котором изложен новый порядок бухгалтерской отчетности.
Основные нововведения касаются правил составления бухгалтерского баланса по сравнению с ПБУ 4/99. В частности:
уточнен минимальный перечень показателей для представления о финансовом положении компании на отчетную дату;
состав и наименования показателей приведены в соответствие требованиям иных ФСБУ;
уточнили критерии выделения оборотных и внеоборотных активов, краткосрочных и долгосрочных обязательств;
установили, что краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется как оборотный актив;
установили, когда долгосрочное обязательство, подлежащее погашению в течение 12 месяцев, по которому заключено соглашение о реструктуризации долга, отражают в балансе как краткосрочные обязательства;
уточнили перечень итоговых показателей;
установили, что итоговый показатель актива должен быть равен итоговому показателю пассива (ранее это требование не формулировалось).
Все организации обязаны применять ФСБУ 4/2023 начиная с бухотчетности за 2025 год.
Досрочно применять новый стандарт нельзя.
Разберитесь в новом ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и подготовьтесь к применению новых форм бухгалтерской отчетности на вебинаре от «Клерка». Он пройдет 15 мая в 11:00 мск.
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Ждем вас на вебинаре!
Комментарии3
еще рано интересоваться ( во первых - это в 2025 году, а во вторых- лето, праздники)
в 2026 за 2025
indiebeer
ой! спасибо порадовали, а то невнимательно прочитала само ФСБУ в СПС (уж очень нудно и сложно текст читается). Так что отложу "на потом"