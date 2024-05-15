Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Турции

«Сбер» нашел лазейку для платежей своими картами в Турции — по QR-коду через SberPay. Чтобы минимизировать санкционные проблемы.

Сервис Сбербанка для оплаты по QR-коду SberPay стал доступен в Турции, сообщила пресс-служба банка.

Преимущество по сравнению с другими сервисами в нише карточных платежей для россиян в Турции — отсутствие комиссий. Банку это нужно не для заработка, а скорее для привлечения остатков, роста лояльности и для статуса.

«Теперь вы можете запасаться сувенирами, расплачиваться в магазинах и ресторанах без комиссии с помощью SberPay. Для этого просто скажите при покупке, что оплачиваете через систему Metropol, переходите на payinturkey.com, жмите на кнопку "Заплатить", сканируйте QR-код продавца и платите удобным методом», — сказано в сообщении банка.

Основным ограничением для новой цепочки будет техническая отсталость большинства торговых точек. Они либо не принимают карты, либо не умеют генерировать QR-коды — а снять наличные в местном банкомате через SberPay не получится. Это вотчина таких платежных сервисов, как «Золотая корона».

Навскидку цифры о количестве подключенных партнеров впечатляют — 21 тыс. кафе, 6,5 тыс. супермаркетов и 2,5 тыс. магазинов одежды. Но на карте (https://payinturkey.com/) с отмеченными точками видно, что это только самые туристические рестораны, заведения при отелях или сети. Плюс, проникновение в небольших туристических городах очень низкое.